"В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества", — говорится в сообщении.

20 октября один из посетителей музея разместил в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца собственную фотографию, стилизованную под портрет участника Отечественной войны 1812 года.

Лист с этим изображением на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Несмотря на это, посетитель успел сделать фото и опубликовать в социальной сети.

По итогам оперативно проведенного внутреннего расследования была установлена личность посетителя.