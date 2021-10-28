В сентябре 2019 года авиакомпания перевезла 117,72 тыс. человек. Таким образом, в прошлом месяце перевозка пассажиров по сравнению с показателем "доковидного" сентября 2019 года выросла вдвое.

Пассажирооборот в сентябре 2021 года составил 290,155 млн пассажиро-километров, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году и в 1,8 раза больше, чем в 2019 году. Загрузка кресел увеличилась на 5,7 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом, но сократилась на 1,8 п.п. по сравнению с сентябрем 2019 года и составила 87,3%.

В январе-сентябре 2021 года авиакомпания "Азимут" перевезла 1,554 млн человек, что в 1,8 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года и в 1,7 раза — показатель января-сентября 2019 года.

Пассажирооборот авиакомпании "Азимут" в январе-сентябре 2021 года достиг 2,216 млрд пассажиро-километров (рост к прошлому году в 1,8 раза, к 2019 году — в 1,5 раза). Загрузка кресел в текущем году составила 86,1%, что на 11,4 процентного пункта (п.п.) больше, чем годом ранее, но на 0,2% п.п. меньше, чем в 2019 году.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".