"С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1000 кв.м в Твери и более 800 кв.м в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации (справку о вакцинации), справку о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе или медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке (к такому документу должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест на коронавирус)", — отметил собеседник агентства.

По его словам, при предъявлении QR-кодов и всех вышеперечисленных справок необходимо показывать документ, удостоверяющий личность.

"С 28 октября по 8 ноября 2021 года с 23:00 до 06:00 запрещены работа предприятий общественного питания, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос, а также проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", — сказали в поем-службе.

На территории Тверской области продолжают действовать введенные ранее ограничения. Запрещена работа ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, курение кальяна в общественных местах, в том числе в точках общепита.

Проведение в дневное время спортивных, зрелищных, физкультурных, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, мероприятий в сфере туризма и иных массовых мероприятий допускается только при численности участников не более 500 человек. Трибуны и зрительские места должны заполняться не более чем на 50%, рассадка зрителей — с интервалом не менее чем через одно посадочное место, добавили в пресс-службе.