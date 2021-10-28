"Когда эта практика с использованием кодов будет адаптирована, мы не исключаем распространения такого подхода на предприятия общественного питания, а может быть спа-салонов, парикмахерских и других объектов. Поэтому настоятельно рекомендую жителям региона не затягивать и поставить прививку. Это позволит чувствовать себя свободно и уверенно", — цитирует пресс-служба слова главы края.

Также отмечается, что руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев готовит предложения в адрес губернатора по вводу новых ограничений. Они позволят остановить распространение инфекции.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано 647 случаев заболевания, это на 28 больше, чем накануне и новый суточный антирекорд. За предыдущие семь дней количество заболевших на 100 тыс. населения увеличилось в 1,3 раза.

Как сообщалось, система QR-кодов в крае заработает с 30 октября. Вход в торгово-развлекательные центры по всему краю будет доступен только совершеннолетним жителям при наличии документа, удостоверяющего личность, и наличии действующего QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев), также можно будет показать сертификат о прививке на бумажном носителе или справку о перенесенном коронавирусе.

Детей до 18 лет в ТРЦ будут пропускать только с родителями при наличии у них всех необходимых документов.

Такие же правила входа будут действовать с 30 октября при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения будут распространяться на кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные соревнования и физкультурные мероприятия.

Ранее доступ зрителей, достигших 18 лет, на культурные и спортивные мероприятия по QR-кодам в крае должен был начаться с 1 ноября.