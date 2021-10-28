"Возрождение курорта "Мойнаки": сумма инвестиций — 28-30 млрд (рублей — ИФ) капитальных инвестиций", — сказал Ворона в интервью каналу "Крым 24".

"Дополнительно еще инвестиции, не капитальные, порядка 5-7 млрд рублей", — заявил руководитель Корпорации развития Крыма.

Ворона не назвал компании, которые займутся проектом, заявив лишь, что часть из них крымские, часть из них — с "материковой" части России.

Он анонсировал подписание касающегося проекта соглашения в ближайшие две-три недели.

Согласно материалам Корпорации развития Крыма, речь идет о развитии территории вокруг Мойнакского озера: строительстве реабилитационного центра на 300 номеров для взрослых и 200 номеров для матерей с детьми, социальном жилье и т.д. Регенерация лечебной грязи в озере производится в рамках специальной федеральной программы и должна быть завершена к 2024 году.

Как сообщалось, правительственная комиссия по региональному развитию 21 октября одобрила заявку Крыма на выделение инфраструктурного кредита на сумму 1,1 млрд рублей в рамках проекта комплексного освоения территории у Мойнакского озера. Территория застройки не обеспечена необходимой мощностью электроснабжения, требуется реконструкция подстанции "Мойнаки". Деньги пойдут на эти цели.

"Реконструкция электроподстанции обеспечит возможность реализации проекта комплексного освоения Евпатории общей площадью 28,74 га, включающего в себя строительство жилого комплекса общей площадью 200 тыс. кв. м, а также туристическо-рекреационного комплекса общей площадью номерного фонда 100 тыс. кв. м, строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, благоустройство и озеленение набережной озера и прилегающей территории", — сообщала пресс-служба председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка.

Грязелечебница "Мойнаки" работала в курортной Евпатории с 1886 по 2011 год, сейчас заброшена.