"Сегодня, 28 октября, авиакомпания AZUR air приступила к выполнению прямых рейсов Хабаровск — Дубай. Борт с 331 пассажиром на борту вылетел из Хабаровска рано утром — в 6:50", — сказано в сообщении.

Перевозчик задействует самолет типа Boeing 767 на 336 кресел. Продолжительность полета около 10 часов.

Рейс из Хабаровска в Дубай пока запланирован 1 раз в 10-11 дней. Предполагается, что полеты сохранятся до конца зимнего расписания аэропорта.

Туристам, прибывающим в Дубай, нужно иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Также обязательное условие посещения ОАЭ — заполнение "Декларации о здоровье". Ее форму нужно распечатать заранее и заполнить перед регистрацией на рейс. Еще одно требование — наличие в смартфоне специального приложения с функцией безопасного отслеживания, которое позволяет выявлять контакты с зараженными коронавирусом и передавать их автоматически в медицинские учреждения.