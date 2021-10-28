Перевозчик задействует самолет типа Boeing 767 на 336 кресел. Продолжительность полета около 10 часов.
Рейс из Хабаровска в Дубай пока запланирован 1 раз в 10-11 дней. Предполагается, что полеты сохранятся до конца зимнего расписания аэропорта.
Туристам, прибывающим в Дубай, нужно иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Также обязательное условие посещения ОАЭ — заполнение "Декларации о здоровье". Ее форму нужно распечатать заранее и заполнить перед регистрацией на рейс. Еще одно требование — наличие в смартфоне специального приложения с функцией безопасного отслеживания, которое позволяет выявлять контакты с зараженными коронавирусом и передавать их автоматически в медицинские учреждения.