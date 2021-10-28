"В настоящее время мы завершаем проектирование коллектора, который протянется на 21 километр от Филинской бухты до города Пионерский. Его строительство будет выполнено в 2022-2023 годах, а стоимость составит более 2 млрд рублей. Ввод коллектора в эксплуатацию позволит создать централизованную систему водоотведения, а точнее говоря, канализационных стоков, городов и поселков всей приморской зоны. Наши курорты получат большой плюс в плане экологии и безопасного отдыха туристов", — сказал Черномаз.

По его словам, на этот коллектор будут заведены не только существующие сети отвода стоков, но и те, что появятся в ближайшее время. Речь идет о водозаборах в Отрадном и Светлогорске, которые также должны быть закольцованы и построены до 2023 года.

При этом необходимость в строительстве нового водозабора в Светлогорске появилась только летом этого года, когда в городе был пик по количеству приехавших туристов. Курорт стал ощущать нехватку питьевой воды, так как существующий водозабор был "обескровлен", пояснил министр.

"По распоряжению губернатора Антона Алиханова в районе Светлогорска на землях, принадлежащих областному правительству, был выделен участок, где уже проведены геологические изыскания. Найдена линза воды, над которой будут пробурены скважины. В результате курорт получит до 10 тыс. кубометров воды в сутки", — сообщил Черномаз.

Этот дополнительный объем использованной воды будет способен принять только лишь новый коллектор. И потому его строительству региональное правительство будет уделять самое пристальное внимание, заключил Черномаз.