«Самый первый проект, который будет завершен и введен в эксплуатацию – «Завидово Парк», это на рубеже 2024-2025 годов. Далее проект «Три Вулкана» на Камчатке, мы ориентируемся на завершение строительства в районе 2027 года. Всесезонный горный курорт «Долина Васта» в Сочи и туркластер «Валла Тунтури» — 2028 год. Каждый из этих проектов практически соизмерим с «Розой Хутор». Это не просто две гостиницы и три ресторана, это целые туристические деревни», — рассказал он в интервью порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил Бачин, при выборе места для будущего туркластера самое важное – это общепланетная уникальность территории.

«Мы должны выбирать такие места для отдыха, которые создают у российского или иностранного туриста незабываемые впечатления от уникального места – Камчатка ли, Кольский полуостров или Сахалин. Безусловно, дальше мы смотрим на возможность направления туда соответствующего турпотока: чем туристов можно занять на месте, как его привезти, как увезти», — пояснил он.

По словам девелопера, в настоящее время вся работа будет сконцентрирована над этими проектами, и планов по созданию новых курортов пока нет.