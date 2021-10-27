Сегодня в 17:55 На Красной площади в Москве запретят ездить на велосипедах и самокатах

МОСКВА. 27 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Запрет на передвижение на велосипедах, самокатах и даже роликах по Красной площади и Александровскому саду может быть введен в соответствии с приказом ФСО, проект которого размещен на портале regulation.gov.ru.

ФСО предлагает внести соответствующие изменения в правила посещения московского Кремля. В частности, в правила предлагается добавить пункт, гласящий, что при нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается ездить "на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения". В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что это делается "в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к московскому Кремлю".

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