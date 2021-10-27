ФСО предлагает внести соответствующие изменения в правила посещения московского Кремля. В частности, в правила предлагается добавить пункт, гласящий, что при нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается ездить "на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения".
В пояснительной записке к проекту приказа отмечается, что это делается "в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к московскому Кремлю".