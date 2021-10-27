«Я бы сказал да, однозначно, инфраструктура важнее, чем кешбэк, но мы не в состоянии потратить эти деньги на инфраструктуру здесь и сейчас. Нужна очень сбалансированная программа: мы тратим деньги на кешбэк в течение стольких-то лет, а начиная с 2024 года, например, происходит очень существенный рост трат на строительство инфраструктуры. Для этого нужно в 2022 году принять все решения и начать проектирование. Сейчас надо стимулировать туризм с помощью кешбэка, но иметь хотя бы среднесрочную программу, чтобы соблюсти баланс между кешбэком и строительством инфраструктуры», — рассказал он в интервью порталу «Интерфакс-Туризм».

По словам Бачина, строительство инфраструктуры подразумевает проектирование и принятие решений. Он также подчеркнул, что появление любой новой инфраструктуры – это примерно три года до начала создания от сегодняшней даты.

Ранее президент РФ поручил рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей, чтобы увеличить турпоток и поддержать турбизнес региона.