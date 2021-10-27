«Мы думаем над тем, чтобы в партнерстве создавать профильные образовательные учреждения по специальности «гостеприимство» и планируем в координации со швейцарскими брендами построить международный университет в Завидово в Тверской области по подготовке специалистов в туриндустрии», — рассказал Бачин.

Он констатировал, что в России не успевают подготовить персонал соответственно росту туриндустрии. «Туриндустрия реально растет: открываются новые гостиницы, вводятся новые номера. Если бы мы были в состоянии насыщенного туристического рынка, то был бы баланс, если в состоянии падения, то у нас был бы избыток кадров. Но мы находимся в стадии роста, и надо к этому правильно относиться, готовить больше кадров, чем раньше», — отметил Бачин.

Он выразил надежду, что часть выпускников будущего университета пойдет работать в проекты компании.

«Для того чтобы хорошо учиться, университет должен быть не абстрактным учреждением, где студенты пишут конспекты, у них будет много практики в действующих суперсовременных ресторанах и гостиничных сетях и других сервисных организациях. Надеемся, что кто-то из выпускников будет работать на наших проектах», — пояснил девелопер.