«Безусловно, 168 млрд рублей мало, но опять же, я бы не стал говорить, что надо прямо сейчас увеличить их объем. Нужно создавать настоящие туристические дестинации, инфраструктуру, инвестировать в дороги, в аэропортовую, в портовую структуру. Деньги в основном на эти стройки понадобятся через 3-4 года. Если мы говорим о том, сколько денег нужно на 2022 год, то 168 млрд достаточно, даже, наверное, на 2023 год более-менее достаточно. Но если рассматривать туризм как важный субъект экономики, а не подотрасль культуры, например, то мы должны четко понимать, что с 2024 года количество инвестиций в туристическую инфраструктуру должно утроиться-упятериться», — сказал он в интервью порталу «Интерфакс-Туризм».

Как отметил Бачин, распределять эти средства эффективнее не по всем 85 субъектам РФ, а выбрать 10-12 конкурентоспособных регионов и в основном в них вкладывать.

«Сейчас каждый регион лоббирует свою туристическую историю, а в результате получается, что мы «размазываем» те деньги, которые есть, по всем. А иногда решение какой-то местной задачи преподносится как цель в туризме, хотя проблема относится к социальному развитию территории. Следовательно, решать эту проблему надо не из средств для туризма, а из других ресурсов», — пояснил девелопер.