"Вопрос с ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен, понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировал вакцину. И я думаю, что в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", — сказал Гущин в среду в российском обществе "Знание".

Он отметил, что клинические испытания эффективности вакцины были завершены в мае, сейчас имеются фактически все данные, чтобы считать вакцину полностью безопасной и эффективной. Вакцина уже зарегистрирована более чем в 70 странах.

15 сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, региональный офис ВОЗ) Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения российской вакцины приостановлен, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция. "Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, соответствуют стандартам надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", — сказал Барбоса.

2 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом заявил, что барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо завершить административные процедуры. "Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенному правилу, сейчас дооформлены, вносятся, те разногласия, которые были, все сняты. Поэтому производственные площадки и регистрирующая компания в течение недели-полутора должны довнести весь пакет документов и начнется дальнейший процесс", — сказал Мурашко.

20 октября стало известно, что ВОЗ возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения. Дата окончания процедуры будет установлена после передачи ВОЗ необходимых данных и завершения последующей инспекции.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России зарегистрирована в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.