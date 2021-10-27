"С 28 октября 2021 года и до момента нормализации ситуации с распространением коронавирусной инфекции мы вводим запрет на посещение нацпарка для организованных туристических групп. Это касается даже групп, где все туристы имеют QR-код о вакцинации или свежий ПЦР-тест. Также мы закрываем свой музейный комплекс "Визит-центр национального парка"", — сказала Большакова.

По ее словам, ограничения вводятся и для тех гостей, кто прибывает в нацпарк на рейсовых автобусах. Этому автотранспорту запрещено производить высадку пассажиров на экологических турмаршрутах и площадках "Высота Эфа", "Танцующий лес", "Высота Мюллер", "Королевский бор" и даже на остановке "по требованию".

"При этом мы не можем запретить посещение туристами косы на личном автотранспорте. Этим уже давно занимаются нелегальные экскурсоводы, которые активно предлагают свои услуги через интернет. Им, как и прежде, требуется заплатить лишь экологический сбор за посещение и проезд автомашины", — отметила пресс-секретарь.

Запрет на массовое посещение косы позволит нацпарку уделить больше внимания подготовке территории к предстоящему летнему сезону, который, по всей видимости, будет таким же напряженным. Популярность Куршской косы у приезжих россиян и у самих калининградцев сегодня бьет все рекорды, добавила Большакова.

"Мы в этом году с мая по конец сентября приняли более 3 тыс. туристических групп, в которых насчитывалось свыше 80 тыс. человек. Это в 2 раза больше, чем за весь 2020 год. Также нас посетили более 500 тыс. человек на личном автотранспорте, а посетителей, прибывших на рейсовых автобусах, мы пересчитать не можем. Но в целом это огромное количество людей для хрупкой экологии косы", — заключила пресс-секретарь.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.