Огромную монету с видами города установили в Калуге к 650-летию

В Калуге построят канатную дорогу через Оку

"Руслайн" осенью и зимой продолжит летать из Калуги в Казань

Авиакомпания "Азимут" начнет летать из Калуги в Минск

"Работы, претендующие на победу, должны отображать любые объекты, характеризующие названные города: это могут быть музеи, усадьбы, монастыри, памятники, городские локации, памятники Старого города", — говорится в сообщении.

Творческим людям предлагается посоревноваться в следующих номинациях: "Боровск — нарисованный город", "Козельск — легенды "злого города", "Малоярославец — город двух побед", "Мещовск — родина русских цариц", "Таруса — колыбель искусств".

Отмечается, что изображения станут основой для лимитированной серии почтовых открыток.

КАЛУГА. 27 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР — Лучшие изображения пяти городов Калужской области выберут на стартовавшем художественном конкурсе "Привет из малых городов Калужской области", сообщила пресс-служба правительства региона.

Сегодня в 15:45 Россиянам предложили поучаствовать в создании открыток с видами малых городов Калужской области

Самое читаемое

Как российским туристам попасть на тайский Пхукет

Лайнер EgyptAir, направлявшийся в Москву, подал сигнал о неисправности и возвращается в Каир

Правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей по одному МРОТ на занятого

Госдеп рекомендовал россиянам обращаться за американской визой в Варшаву

Путин поддержал объявление в РФ нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября