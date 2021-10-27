Отмечается, что изображения станут основой для лимитированной серии почтовых открыток.
Творческим людям предлагается посоревноваться в следующих номинациях: "Боровск — нарисованный город", "Козельск — легенды "злого города", "Малоярославец — город двух побед", "Мещовск — родина русских цариц", "Таруса — колыбель искусств".
Принимаются оригинальные работы в различных художественных техниках: рисунок, гравюра, граттаж, коллаж, компьютерная графика.
"Работы, претендующие на победу, должны отображать любые объекты, характеризующие названные города: это могут быть музеи, усадьбы, монастыри, памятники, городские локации, памятники Старого города", — говорится в сообщении.
Участвовать могут представители любых регионов страны. Результаты огласят 10 декабря.