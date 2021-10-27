Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть "скифское золото" не властям Крыма, а Украине. Музей Алларда Пирсона организационно относится к университету Амстердама.

"На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений", — сообщил собеседник агентства.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Как заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская, оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов — намного выше.