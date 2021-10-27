Министры здравоохранения обеих стран по телефону обсуждали, что в их странах делается для борьбы с COVID-19, и речь зашла о признании сертификатов о вакцинации.

"Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу", — говорится в пресс-релизе.

Ранее 27 октября Jerusalem Post сообщила, что правительство Израиля 15 ноября объявит о признании сертификатов о вакцинации российским "Спутником V". Привившихся этим препаратом будут впускать в страну, хотя при въезде им все равно придется проходить серологическое исследование.

По сведениям издания, решение признать результаты вакцинации "Спутником V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками. Перед этим Бенет встретился в Сочи с президентом Владимиром Путиным.

Пока правительство Израиля объявило о признании вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ и регуляторами США и Евросоюза.