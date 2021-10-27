Основной спрос (75%, или 1150 единиц) придется на узкофюзеляжные самолеты, сообщили в Boeing со ссылкой на управляющего директора по маркетингу корпорации в регионе Рэнди Хайзи. Драйверами этого сегмента рынка станут существующие и новые авиакомпании-лоукостеры.

Спрос на широкофюзеляжные пассажирские и грузовые самолеты Boeing оценивает на уровне 160 единиц.

Более половины поставок новых судов в Россию, Украину и СНГ будет приходиться на расширение флота. Ожидается, что в общей сложности парк авиакомпаний в регионе превысит 2 тыс. единиц, наибольшим спросом будут пользоваться суда со сниженным потреблением топлива.

Объем рынка авиационных услуг в регионе, включая конвертации пассажирских самолетов в грузовые, техническое обслуживание и ремонт, а также цифровые сервисы для авиакомпаний, в ближайшие 20 лет, по оценкам Boeing, составит $320 млрд.

Пассажиропоток в России, Украине и СНГ ежегодно будет увеличиваться на 2,9%, что обусловлено ростом экономических показателей на 2,1% в год, считают в корпорации. При этом региону потребуется 83 тыс. новых авиационных специалистов, включая 25 тыс. пилотов, 25 тыс. сотрудников инженерно-технических служб и 33 тыс. бортпроводников.