«Необходимо поддержать начавшийся процесс экономического оздоровления, предпринимая дополнительные меры по стимулированию системообразующих отраслей экономик наших стран, стремиться к дальнейшей координации усилий по данному направлению. Отдельного внимания требует сфера туризма – одна из наиболее пострадавших от коронавируса. Для ряда стран, участвующих в этом саммите, туристическая отрасль является основной по числу рабочих мест: до пандемии она генерировала порядка 10 и более процентов их дохода. С учетом этого Россия выступила с идеей принять по итогам сегодняшнего обсуждения совместное заявление в поддержку туристической индустрии», — сказал Путин в ходе саммита, который транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что у России есть конкретная инициатива по организации встречи руководителей профильных ведомств в январе 2022 года на полях туристического форума АСЕАН в Камбодже, а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, разработка документа была инициирована ведомством в феврале 2021 года в рамках консультаций по туризму с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Вопрос возобновления международного туризма является одним из ключевых для восстановления экономик стран АТР в условиях текущего кризиса, связанного с пандемией. У нас уже есть опыт успешного запуска безопасных поездок с рядом популярных у россиян стран. И сейчас наша общая задача – запустить безопасные международные поездки в регионе. Это, в первую очередь, поможет дальневосточным регионам России восстановить доходы отрасли, и в целом – ускорить восстановление своих экономик. По всем этим вопросам мы находимся в постоянном диалоге с нашими коллегами», — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

В ведомстве также отметили, что работа над документом продолжалась в течении всего года совместно с МИД России, а также с профильными ведомствами Индии и Таиланда.