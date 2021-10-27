«Американская торговая палата в России (American Chamber of Commerce in Russia, AmCham) 7 октября направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором пояснила, что госрегулирование цен в отелях сделает отрасль убыточной, инвестирование в нее становится экономически нецелесообразным, а объем инфраструктуры не будет увеличиваться», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, помимо AmCham 20 октября письмо руководителю ФАС Максиму Шаскольскому направила Ассоциация европейского бизнеса (Association of European Businesses, АЕВ), являющаяся основным представителем иностранных инвесторов в России.

По ее словам, ассоциация также раскритиковала инициативу ФАС и попросила отказаться от разработки законопроекта в пользу развития отрасли на принципах рыночной экономики и саморегулирования.

«АЕВ обратила внимание на общемировую практику динамического ценообразования и ее важность в текущей ситуации на рынке, когда индустрия гостеприимства оказалось одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. По мнению ассоциации, проблема высоких цен на гостиницы может решаться переносом проведения бизнес-форумов на низкий туристический сезон и в города с большим числом гостиниц бизнес-класса», — пояснила Тюрина.

ФАС России в середине августа заявила, что работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Разработанный службой проект поправок предполагает, запрет на реализацию гостиничных услуг по ценам, превышающим установленные государством предельные значения во время проведения особо значимых международных мероприятий. Гостиницы будут обязаны доводить до сведения потребителей информацию о размерах предельных цен на гостиничные услуги, в том числе на своих сайтах. За невыполнение этого требования им грозит штраф для должностных лиц – до 50 тыс. руб., для ИП и юридических лиц – до двукратного размера излишне полученной выручки.

Против разработанных ФАС законопроектов выступили представители общественных организаций в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Они направили письмо с просьбой не поддерживать инициативу главе правительства Михаилу Мишустину. Глава Ростуризма Зарина Догузова также ранее говорила, что ведомство выступает за принципы рыночного ценообразования на туристическом рынке.