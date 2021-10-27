"Посетители смогут гулять по территории главной выставки страны, но часть павильонов будет работать с ограничениями, некоторые будут закрыты", — сказал Жестков в среду.

Он пояснил, что музейный город на ВДНХ будет работать как зона COVID-free при одновременном присутствии не более 50% от общей вместимости. При посещении площадок необходимо предъявить QR-код вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста.

Для гостей выставки оставят открытыми музей ВДНХ, центр "Космонавтика и авиация", центр славянской письменности "Слово", интерактивный музейный комплекс "Буран", выставку "Гений в юбке и ее эпоха" в павильоне "Рабочий и колхозница".

Также при наличии QR-кода можно будет посетить музей гаража особого назначения ФСО России, музей транспорта Москвы, музей кукол.

Входные билеты продаются только онлайн и по сеансам.

При этом будут закрыты в указанный срок: дворец госуслуг на ВДНХ, "Москвариум", "Робостанция", "Макет Москвы", музей оптических иллюзий, скалолазный центр Big Wall, павильон "Книги", дом культуры, сувенирные магазины, рестораны и кафе, а также ряд других объектов. Некоторые заведения общепита продолжат работать навынос.

Ранее в Москве объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот срок из сферы услуг будут открыты только аптеки, продуктовые магазины и торговые точки, реализующие товары первой необходимости.