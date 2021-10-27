«Об отказе от оплаченных туров в Калининград на даты с 1 по 7 ноября сообщили уже около 20% туристов. Как правило, аннуляции проходят без штрафных санкций или с минимальными удержаниями. По словам туроператоров, отказы могут продолжиться, но, скорее всего, они уже не превысят 30%», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, большинство туристов бронируют туры в Калининград с наземным обслуживанием, поэтому дальше им предстоит решать вопрос с возвратом средств за авиабилеты. «Авиакомпания может не расценить локдаун как форс-мажор, ведь запрета на въезд в регион нет, и, соответственно, не оформить возврат денег», — пояснила эксперт.

Кроме того, Ломидзе сообщила о сокращении количества новых бронирований туров в Калининград после объявления ограничений. В основном, по ее словам, туристы сейчас бронируют зимние заезды.

В свою очередь, в министерстве по туризму Калининградской области АТОР пояснили, что фиксируют незначительное число аннуляций туров, но полагают, что причина финансовая – на семью из четырех человек делать ПЦР-тесты будет обременительно.

В период с 28 октября по 7 ноября на всей территории Калининградской области заселять в гостиницы будут только по QR-коду о вакцинации или справке о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев. Все кафе и рестораны будут работать только на доставку или на вынос, закрыты магазины непродовольственных товаров и торговые центры, закрывается визит-центр с прилегающей территорией и отменяются групповые экскурсии.