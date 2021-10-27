"Конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется", — сказал Песков журналистам в среду.

Он выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

Журналисты спросили пресс-секретаря, допускают ли власти возможность закрытия региональных границ с целью ограничения перемещения людей.

"Закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. Это то, что не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов", — сказал Песков.