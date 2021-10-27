Впервые в мире исследователи создали модель подводного зрения акул, смотрящих на людей, тюленей и морских львов.

"Мы обнаружили, что серфингисты, пловцы и ластоногие (тюлени и морские львы) на поверхности океана будут выглядеть одинаково для белой акулы, смотрящей снизу вверх, потому что эти акулы не могут видеть мелкие детали или цвета", — отмечает соавтор исследования Лаура Райан.

Команда сравнила подводное видео с прямоугольными поплавками, плавающими тюленями и морскими львами, людьми, плавающими разными стилями, и людьми, гребущими на досках для серфинга разного размера в большом аквариуме в зоопарке Таронга. Причем, как стационарные, так и передвижные камеры были направлены на поверхность воды.

Камеры GoPro ученые прикрепили к подводному скутеру и настроили его на движение с типичной для хищных акул крейсерской скоростью, затем нейробиологи создали компьютерную программу, моделирующую акулье зрение и выбор ею цели.

Оказалось, что доски для серфинга меньшего размера было труднее отличить от ластоногих, поэтому они могли представлять собой более заманчивую добычу, чем лонгборды или даже стоячие доски для гребли для белых акул, которые обычно нацеливаются на маленьких детенышей ластоногих.

Большинство акул, скорее всего, полностью не различают цвета, и основным визуальным сигналом для белых акул является форма силуэта, поэтому цвета на досках и гидрокостюмах вряд ли изменят взгляд на плавающих людей, говорится в сообщении.

В настоящее время исследователи изучают другие способы изменить восприятие акулами различных силуэтов, в том числе с помощью светодиодных ламп.