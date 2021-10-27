"Кафе, рестораны, кафетерии в эти дни могут работать, но число посетителей в них не должно превышать 50 % от общей вместимости соответствующих помещений. Объекты общественного питания также должны ограничить график своей работы: их двери для посетителей должны быть закрыты с 23 часов до 6 утра", — говорится в сообщении.

Для концертных залов, театров, домов культуры и домов народного творчества, спортивных сооружений закрытого типа наполняемость не должна превышать 70% от общей вместимости.

Медучреждения, детские сады, региональные органы исполнительной власти в этот период будут работать в штатном режиме.

Власти отмечают, что регион не вводит жесткие ограничения.

"Магаданская область не пошла по пути жестких ограничений, есть территории, где вводится локдаун. Мы пошли по пути разумных ограничений, при этом с 30 октября вводятся QR-коды, подтверждающие либо вакцинацию, либо факт, что его владелец переболел коронавирусом", — цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства Андрея Колядина.

Система QR-кодов будет действовать до особого распоряжения.

Также будет приостановлена работа тех организаций и учреждений, в которых от коронавируса не вакцинировано 60% персонала. Соответствующее постановление об обязательной вакцинации ряда категорий граждан в июле подписал главный санитарный врач области.

По данным данным областного оперативного штаба, за сутки выявлено 28 случаев коронавируса. Всего в области заболели 11 тыс. 714 человек, умерли 278, выздоровели более 11 тыс. пациентов.