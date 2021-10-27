"Челябинская область — это первый регион, который создает первый центр компетенций по промышленному туризму в России. Это большая работа и большая заслуга предприятий, Магнитогорского металлургического комбината, на базе которых будет происходить развенчивание мифов о том, что это (промышленный туризм — ИФ) небезопасно, неэкологично", — сказала Захарова в ходе II Всероссийского форума по развитию промышленного туризма в Магнитогорске.

По ее словам, открытие центра позволит оказать методологическую поддержку желающим организовать промышленный туризм предприятиям и регионам, помочь с выбором демонстрационной площадки, собрать лучшие российские и международный практики в сфере промтуризма, а также организовать работу с вузами.

"Они (вузы — ИФ) сыграли в нашей деятельности большую роль. Когда нам никто не верил, не верили сотрудники предприятий, что организация экскурсий возможна, безопасна и кому-то вообще интересна, мы пошли к студентам. Они сделали экскурсию по промпредприятию, презентовали ее сотрудникам, которые вдруг начали говорить, что все не так. И в рамках диалога получился классный продукт. Поэтому коллаборация, возможность объединять молодых специалистов вокруг себя рождает интересные проекты", — пояснила Захарова.

Она также сообщила, что подписано "соглашение с политехническим музеем, который будет совместно с АСИ и регионами проводить большую работу по переосмыслению деятельности музеев на промпредприятиях, переводить их интерактивный формат, обучать специалистов и создавать впечатляющие экскурсии".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минэкономики, центр компетенций по промышленному туризму организуется на базе Магнитогорского меткобмината при учебном центре персонала.

Как отметил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, Челябинская область готова предложить гостям разнообразные туристические продукты, в числе которых фото-туры на мраморные карьеры, заброшенные шахты, познавательные экскурсии и мастер-классы.

"На фабрике чая и кофе в Троицке проводят экскурсии с дегустацией кофе, шоколада и самодельного мороженого, на фабрике валенок в Кусе показывают производство валенок, в Златоусте оружейные компании проводят мастер-классы по ковке оружия. Это далеко не полный список наших возможностей", — сказал Ковальчук.

По его словам, в рамках соглашения с АСИ выбрано пять предприятий — "Магнитогорский металлургический комбинат", "Челябинский трубопрокатный завод", оружейная компания "АиР" из Златоуста, компания "Макфа", "Магнезит", у которых есть готовые экскурсионные продукты и которые посетили эксперты агентства, семь компаний и предприятий участвуют в акселераторе по промтуризму.

Кроме того, по информации Ковальчука, регион вошел в число пяти "пилотов", на базе которых в рамках недавно заключенного соглашения между Ростуризмом и "Росатомом" будет создаваться единая экосреда промышленного туризма, в частности, сформирован перечень предприятий, которые проводят экскурсии.