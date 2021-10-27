При этом заполняемость залов не должна превышать 50%, или 500 человек, говорится в сообщении.

"Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. При этом допускается обслуживание на вынос и доставка заказов", — отмечает пресс-служба.

Запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября детям до 18 лет запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей.

Изменения в указ, подписанные в среду губернатором края Виктором Томенко, предписывают также непривитым гражданам в возрасте 60 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.

Выход из дома для них разрешен только для получения медпомощи, приобретения продуктов и других товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе. Работодателям рекомендовано перевести таких работников на дистанционный режим.

Отмечается, что в регионе сохраняется масочный режим.