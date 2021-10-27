"Точно не планируем сейчас введение блокпостов", — сказал Аксенов журналистам в среду.

При этом он допустил, что Крым может ввести обязательное тестирование въезжающих после запуска в регионе производства экспресс-тестов с ценой до 800 рублей.

По словам главы Крыма, локдаун с приостановкой работы некоторых сфер в регионе пока не планируется.

Аксенов сообщил также, что еще на прошлой неделе отправил обращение в министерство транспорта РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в Крым. "Знаю, что оперативный штаб на федеральном уровне в общем, не только по Крыму, рекомендовал дополнительные рейсы не вводить", — отметил он.

Повышенный прирост зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 25 раз подряд со 2 октября. Всего COVID-19 был подтвержден в регионе у 93 тыс. человек, 2,9 тыс. пациентов умерли. Привились около 48% крымчан от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить QR-код и результат ПЦР-теста.