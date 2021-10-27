"На период с 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75-процентная загрузка средств размещения. Обращу ваше внимание, что еще месяц назад она составляла 95%", — сообщил журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду.

Он отметил, что по итогам года в Сочи ожидают до 7 млн туристов.

"С учетом всех ограничений и санитарно-эпидемиологических мер для нас это такой же вызов, как и пик лета, к которому мы готовы. Контроль над эпидобстановкой в городе осуществляют межведомственные мониторинговые группы. Они контролируют исполнение объектами размещения и общепита требований, которые действуют на территории нашего региона", — подчеркнул градоначальник.

Кроме того, на всех туристических объектах работают волонтеры. Они раздают гостям памятки, маски, напоминают о социальной дистанции.

"Отмечу, что особое внимание мы уделяем транспортной инфраструктуре. Здесь очень жесткий контроль за соблюдением масочного режима", — сказал Копайгородский.

По его словам, в течение всего периода на курорте работает городской оперативный штаб, а также телефонная горячая линия по коронавирусу.