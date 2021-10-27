"Если мы говорим о турецком направлении, то минусом является высокая стоимость на этот период (нерабочих дней — ИФ). Она фактически в два раза выше, чем неделей позже или неделей ранее на тот же временной промежуток. Это объясняется достаточно понятными причинами — эти выходные породили исключительно высокий спрос", — сказал Мальцев журналистам.

В целом, по его словам, наибольшим спросом на нерабочие дни пользуются такие массовые направления как Турция, ОАЭ, в меньшей степени Египет, из европейских направлений — Венгрия.

Мальцев добавил, что повышенный спрос присутствует практически по всем направлениям.

"Даже Турция, где сезон летний завершен, где большая часть отелей уже закрыта, испытывает этот спрос. Я бы не назвал спрос ажиотажным, — вполне разумный, вполне умеренный, тем не менее, он присутствует", — пояснил президент УАТ.