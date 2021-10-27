"По нашим прогнозам, в эти нерабочие дни Сочи посетит достаточно большое количество гостей. Ожидаем свыше 100 тыс. туристов", — сказал в среду журналистам мэр Алексей Копайгородский.

"Для нашего курорта нет никакого ажиотажа и новизны в том, что к нам приедет большое количество туристов. Однако, все гости курорта должны неукоснительно соблюдать те меры, которые действуют на нашей территории", — подчеркнул градоначальник.

При этом он напомнил, что режим повышенной готовности действует в Краснодарском крае уже на протяжении полутора лет и был в очередной раз продлен до 1 декабря.

"Отмечу, что все ограничения, введенные губернатором, помогали и помогают нам жить в период пандемии, проводить как летний, так и зимний сезон, а также межсезонье", — сказал Копайгородский.

По его словам, с 30 октября по 7 ноября во всех объектах размещения будут действовать те же правила при заселении, что и летом. То есть, туристы обязаны предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о вакцинации первым компонентом и отрицательный ПЦР-тест, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест или же дать добровольное согласие на вакцинацию в течение трех суток.

При этом Копайгородский отметил, что с 30 октября Сочи вступают в силу некоторые нововведения.

"На этот период ужесточаются требования к ресторанам, кафе и другим объектам общественного питания. Все они будут принимать гостей только при наличии QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании. Проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий на этот период приостанавливается", — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в Сочи, как во всем Краснодарском крае, с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, власти Кубани продлили режим повышенной готовности до 1 декабря.