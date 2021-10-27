"Мы видим, что в силу климатических и прочих особенностей, если ситуация не поменяется с развитием, в том числе пандемии и других моментов, то лидирующим направлением и по количеству отправленных людей (в новогодние каникулы — ИФ) будут Объединенные Арабские Эмираты", — сказал Мальцев журналистам в среду.

Кроме того, по его данным, сохранится прямое авиасообщение с Турцией, однако не в том объеме, какое было летом.

"У нас завершаются переговоры с нашими европейскими партнерами. Мы не исключаем прямое авиасообщение на ограниченное количество вылетов, в том числе с болгарскими отдельными городами, при этом это не туристические центры Варна и Бургас, которые популярны в летние месяцы. Сохранится, я уверен, авиасообщение и с Венгрией", — пояснил Мальцев.

Кроме того, среди направлений на новогодние праздники рассматриваются и дальние.

"Мы рассматриваем наши удаленные направления, и такие, которые мы называем люксовыми. Вряд ли они будут массовыми, но безусловно они будут пользоваться спросом, это не вызывает никаких сомнений, хотя бы по той причине, что отсутствует целый ряд иных направлений", — подчеркнул эксперт.

Среди внутрироссийских направлений будут популярны Сочи, Краснодарский край. "Там действительно высокий спрос, и уже есть проблемы с наличием мест в отелях", — подчеркнул Мальцев.

Также на новогодние праздники уральцы отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, на курорты Северного Кавказа. В лидерах по количеству запросов из ближайших соседей Свердловской области лидируют термальные источники Тюменской области, Миасс, Златоуст, Магнитогорск Челябинской области.