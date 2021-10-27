"Отмены у нас, конечно же, есть. Но они не имеют массовый характер. При этом я и не могу сказать, что у нас были ажиотажные бронирования на ноябрьские праздники — они были на уровне обычного года, как в доковидный период", — сказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Информацию об отказах агентству подтвердили отельеры из разных городов, в том числе гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии "Алые паруса" Анна Нерозина.

"После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например", — отметила Нерозина.

При этом, по ее данным, больше пострадали заведения, зависящие от потока гостей из города, — рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров, концертная касса.

"По тенденциям и реакциям гостей уже можно смело делать предположение о падении доходов на 50-80%. Восстановление объема доходов, на мой взгляд, займет минимум три месяца", — уточнила Нерозина.

Гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов нагрузка колл-центр выросла на 150%, а загрузка отеля снизилась также на 15-20%.

"Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать заграницу", — сказал он.

В связи с этим Саруханян выступил за корректировку правил заезда. Он считает, что нужно оставить только ПЦР-тест, но при условии наличия COVID-паспортов у объектов размещения.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации считает, что средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25-30%. Он поддерживает ужесточение ограничительных мер, но называет их запоздалыми и слишком резкими. Это может привести к перераспределению турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора, предполагает эксперт.

По информации министерства курортов и туризма республики, сейчас средняя загрузка санаториев составляет 69%, отелей 5 звезд, которых меньше всего, — 80%, 4 звезд — 68%, 3 звезд — 62%.

Как сообщалось, по новым правилам, при заселении в гостиницы Крыма туристы должны предъявить результат ПЦР-теста и QR-код. Власти региона обсуждают введение экспресс-тестирования для всех въезжающих.