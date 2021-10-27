При этом таких туристов при въезде все равно обяжут сдать анализ на антитела, а также дважды сделать ПЦР-тест — не ранее чем за 72 часа до полета и после него.

Решение признать "Спутник V" было принято 26 октября на совещании премьер-министра страны Нафтали Бенета с высокопоставленными чиновниками из сферы здравоохранения, пишет газета. Ранее в октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром туризма Израиля Йоелем Развозовым обсудил возможность скорейшего развития границ между странами. Также сообщалось, что ведутся переговоры Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Израиля о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Посол страны в РФ Александр Бен Цви выражал надежду, что этот вопрос будет решен до конца 2021 года.