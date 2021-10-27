"В Сочи в период с 30 октября по 7 ноября все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены. Для туристов будут предоставлены объекты показа, которые находятся на открытом воздухе и позволяют соблюдать социальную дистанцию. Это 35 объектов — наши парки, скверы и горнолыжные курорты", — сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду.

Он отметил, что для гостей подготовлены 30 зимних пляжей.

"Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная и находится под контролем. В городе уже прошли вакцинацию почти 200 тыс. жителей. Активно прививались и туристы в летний высокий сезон", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, в Сочи бесперебойно работают 29 пунктов вакцинации во всех районах Сочи.

Ранее сообщалось, что во всем Краснодарском крае с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого режим повышенной готовности власти Кубани продлили до 1 декабря.