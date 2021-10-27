"По моим оценкам, нехватка загородных средств размещения так велика, что, если их количество увеличить в 10 раз, мы бы и то не смогли удовлетворить все запросы. Ситуация в городе иная, тут достаточно развито гостиничное хозяйство, и средства размещения, и общепит, и объекты культуры. В области она такая, какая есть", — сказал Мальцев журналистам в среду.

По его словам, связано это с "не совсем удачной политикой в сфере привлечения инвестиций, в сфере туризма за последнее годы".

"У нас есть отдельные интересы, они касаются Невьянска, Нижнего Тагила. Наша ключевая задача — это комплексное, кластерное развитие средств размещения на территории области", — подчеркнул эксперт.