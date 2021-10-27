«С учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей. Также при планировании поездок внутри страны или за рубеж важно учитывать текущую ситуацию с коронавирусом, а также действующие ограничения», — цитирует пресс-служба Догузову.

Она напомнила, что многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на сайте Стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.

«Туристам, которые планируют поездки за рубеж, нужно своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию в случае заражения коронавирусом, а также позволяют отменять поездки в случае болезни без потерь», -подчеркнула руководитель ведомства.

Кроме того, Догузова напомнила отельерам о необходимости строго соблюдать все правила безопасности, утвержденные Роспотребнадзором, а туроператорам и турагентам в обязательном порядке информировать туристов о ситуации с коронавирусом там, куда планируется поездка и страховаться при выезде за рубеж.