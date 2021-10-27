«На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток в Долину Гейзеров вырос на 60%, с 5 до 8 тыс., и достиг исторического максимума. Благодаря руководству края и Кроноцкого государственного биосферного заповедника сделаны первые шаги по расширению инфраструктуры – выполнены работы по ремонту имеющихся дорожек, подготовлены новые тропы и площадки», — сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба, в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимира Солодова.

По словам вице-премьера, в следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут – Петропавловск-Мильково-Долина Гейзеров-Жупаново.

Чернышенко отметил, что все еще актуален вопрос повышения транспортной доступности для туристов и местных жителей наиболее привлекательных мест региона.

В свою очередь, Солодов сообщил, что 28 октября состоится торжественное открытие 300 км новой дороги от Петропавловска до Мильково, которая повысит транспортную доступность населенных пунктов и позволит реализовать кольцевой маршрут через Долину гейзеров.

«Уже к следующему сезону за счет средств инвесторов и федерального бюджета будет завершено строительство новых гостевых домов, дополнительных троп и сопутствующей туристической инфраструктуры. Минприроды выделены средства на создание дополнительных вертолетных площадок в Долине гейзеров», — добавил он.

В рамках встречи губернатор представил Чернышенко инвестпроект по строительству туристско-рекреационного комплекса «Петропавловская гавань» с международным яхтенным портом и проект реконструкции центра города Петропавловск-Камчатский, а также выразил готовность подключиться к работе над концепцией круизного туризма.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, в ближайшее время Камчатский край планирует заключить соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», в рамках которого инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» позволят профинансировать строительство инфраструктуры курорта «Три вулкана» и других туристических проектов края.