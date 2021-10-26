«Суд рассмотрел апелляцию адвокатов граждан РФ и, по моей информации, изменил меру пресечения на подписку о невыезде. В ближайшее время их отпустят из СИЗО», — сказал он.

Как отметил Мельников, в ближайшее время адвокатам предстоит добиться полного оправдания россиян, но, по его словам, важно, что решения суда они будут ожидать уже не в заключении.

«Судебные разбирательства в Турции зачастую могут проходить долго, но я надеюсь, что обвинения в отношении российских туристов будут сняты в ближайшее время, и им дадут как можно скорее вернуться в Россию», — заключил он.

Правоохранительные органы Турции 23 октября задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи. Группа совершала поход по маршруту «Ликийская тропа».

По словам одного из задержанных россиян Дмитрия Коршунова, на пути по Ликийской тропе туристы увидели пожар и попытались его потушить, но по дороге группу задержали местные жители и вызвали жандармов.

По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне были помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины.