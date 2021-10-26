Вход по QR-кодам будет доступен в предприятия общественного питания (при работе с 23:00 до 6:00), объекты розничной торговли (кроме аптек и аптечных пунктов), организаций, оказывающих бытовые и прочие персональные услуги, организаций, во все объекты, оказывающие косметические услуги, также физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, стоматологии (кроме оказания экстренной помощи), МФЦ, организаций досуговых, развлекательных и иных массовых мероприятий в торгово-развлекательных центрах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, в местах проведения развлекательных мероприятий для несовершеннолетних, включая частные, республиканские и муниципальные учреждений допобразования и зоопарков (если они не находятся на открытом воздухе).

Работа кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев, а также организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, разрешена при условии соблюдения заполнения зала не более чем на 70% от общей вместимости и при условии наличия у всех посетителей QR-кодов.

Кроме того, работодатели, у которых в штате находятся сотрудники 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниям, должны перевести этих граждан на дистанционную работу.

Также для этой же группы будет введен режим самоизоляции, за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту огородных земельных участков и ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг с использованием транспорта, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора.

Ранее сообщалось, в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября закроются службы быта, фитнес-центры, косметические, массажные и спа-салоны, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, солярии, бани и сауны. Кроме того, не будут работать и медицинские учреждения, за исключением стоматологии при экстренных случаях.

Приостанавливают работу предприятия сферы досуга и развлечений, ночные клубы, бары, боулинг-клубы, дискотеки, игровые мероприятия и мастер-классы. Также будут отменены культурные и выставочные мероприятия, закроются библиотеки, не будут проводиться лекции и тренинги. Не будут работать цирки, детские игровые комнаты, лагеря дневного пребывания, учреждения частных и государственных форм допобразования.