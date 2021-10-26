Так, по данным пресс-службы региональной администрации, размещение в гостиницах, домах отдыха и санаториях с 28 октября будет возможно только при наличии QR-кода.

Заселение в гостиницы будет возможно и при наличии медицинского документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации, и оригинала справки с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, выполненного не более чем за 72 часа до заселения.

Кроме того, изменен доступ в торговые центры. Сейчас для входа в ТЦ в регионе необходимо предъявлять QR-код. Но для желающих сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации, которые работают в крупных торговых точках, будет сделано исключение. Этим гражданам обеспечат доступ к медикам, чтобы привиться.

Также разрешено посещение магазинов детских товаров и торговых комплексов, в которых не менее 80% площади занимает объект розничной торговли продовольственными товарами.