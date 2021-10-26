«Туристы сейчас находятся в следственном изоляторе. Адвокаты подали на апелляцию, я очень надеюсь, что ходатайство адвокатов будет удовлетворено, и туристам будет изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Это преступление не является тяжким, не является насильственным, а в соответствии с последними решениями, принятыми Европейским союзом по правам человека (ЕСПЧ), в таких случаях не должны заключать под стражу», — пояснил он.

Как отметил Мельников, россияне могут найти место жительства на время разбирательства: несколько граждан готовы поручиться и предоставить им жилье.

Правоохранительные органы Турции 23 октября задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса в окрестностях Антальи. Группа совершала поход по маршруту «Ликийская тропа».

По словам одного из задержанных россиян, Дмитрия Коршунова, на пути по Ликийской тропе туристы увидели пожар и попытались его потушить, но по дороге группу задержали местные жители и вызвали жандармов.

По решению суда, принятому на основании предварительного заключения следственных органов, россияне помещены под арест на период досудебного расследования обстоятельств инцидента и определения степени их вины.