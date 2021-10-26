"Что касается выезда и заезда севастопольцев, у которых нет одного из трех документов, и приезда жителей Республики Крым: чтобы обеспечить эффективность всех этих мероприятий и разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, и для крымчан — точно такие же три документа. Иначе система эффективности не даст, мы просто потратим ресурсы", — сказал Развожаев на заседании оперативного штаба во вторник.

Ранее стало известно, что в течение нерабочей недели на въездах в Севастополь будут работать блокпосты для проверки у туристов документов — QR-кодов у вакцинированных и переболевших и ПЦР-тестов у людей с противопоказаниями.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 13 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.