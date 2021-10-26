Ранее стало известно, что в течение нерабочей недели на въездах в Севастополь будут работать блокпосты для проверки у туристов документов — QR-кодов у вакцинированных и переболевших и ПЦР-тестов у людей с противопоказаниями.
Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 13 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.
В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.
С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.