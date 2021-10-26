В частности, с 30 октября по 7 ноября введен запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 утра — ранее им разрешалось работать до 1 ночи. Кафе и рестораны смогут теперь работать в ночное время только на доставку.

Кроме того, в соответствие с распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова от 22 октября, вход в заведения общепита будут разрешен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании коронавирусом. Для их подтверждения придется предъявить также документ, удостоверяющий личность. Причем посетителей, предъявивших справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, в заведения общепита пускать не будут.

"Глава региона поручил строго контролировать выполнение требований по введенным ограничениям вплоть до привлечения к административной ответственности. В работе задействуют все профильные министерства вместе с управлением Роспотребнадзора и силовыми структурами", — отмечает пресс-служба.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 26 октября в регионе выявлено еще 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,45%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 46788 человек.