«Заместитель министра туризма Уругвая Ремо Монзелио заявил, что Уругвай открывает границы для туристов со всего мира с 1 ноября, но с соблюдением условий, которые обеспечивают безопасность всем, кто живет в республике», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в министерстве, Уругвай могут посетить туристы, которые полностью вакцинированы от коронавируса любым препаратом, не ранее чем через 14 дней после прививки. Кроме того, путешественникам нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, а также провести дополнительное тестирование на седьмой день пребывания.

Авиасообщения между Уругваем и РФ нет, но можно добраться с одной или двумя пересадками в Мадриде, Дохе, Цюрихе.