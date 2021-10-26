"Вариант развития событий — это придание пилотируемого статуса этому комплексу. Это небольшая доработка мобильной башни обслуживания. И это позволит космический туризм перевести именно в Куру", — сказал Рогозин во вторник на брифинге.

Он сообщил, что полеты будут проходить на российской ракете и на российском корабле. "Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе, своими федеральными пусками. У нас есть интерес — это уникальная точка на экваторе, это очень удобно с точки зрения полезных нагрузок", — сказал Рогозин.

По его мнению, космодром Куру останется рентабельным и после 2023 года, если европейцы будут проводить хотя бы один запуск с космодрома в год с использованием российской ракеты-носителя "Союз"