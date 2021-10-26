"Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", — сказал Коновалов в ходе видеотрансляции в соцсетях.

Приостанавливается работа городского общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад заболевании коронавирусом.

Кроме того, по словам Коновалова, в республиканских образовательных учреждениях с 27 октября по 7 ноября объявлены каникулы.

"Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку. Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос", — сказал Коновалов.

Гражданам старше 60 лет необходимо уйти на самоизоляцию, а работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный график не менее 50% сотрудников. Коновалов заверил, что медучреждения продолжат работать в обычном режиме, без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь, как и вакцинация населения от гриппа и COVID-19.