"Минкультуры поддерживает музеи Крыма в их стремлении вернуть экспонаты. Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы. Это общеизвестное профессиональное правило. Участниками спора являются музеи Крыма и Голландии и впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции", — говорится в сообщении ведомства.

В Минкультуры отметили, что "в Союзе музеев России напомнили, что в свое время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей. Они принадлежат именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально".

Апелляционный суд Амстердама во вторник вынес решение о том, что "скифское золото" должно быть передано Украине.

Четыре крымских музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" — в бытность полуострова в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

Полуостров после регионального референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.

Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.