"Рекомендательный режим введения QR-кодов во всех торговых центрах, предприятиях общественного питания, фитнес-клубах, разного рода других заведениях, связанных с обслуживанием граждан, заменяется обязательным введением QR-кодов с 30 октября этого года", — сказал Креков журналистам во вторник.

По словам замгубернатора, в ближайшее время учреждения должны продумать механизмы по обеспечению введения пропуска граждан только по QR-кодам. Креков пояснил, что заведения можно будет посещать, в том числе при наличии документа, который говорит о том, что человек начал процесс вакцинации.

"Даже если человек сделал первый компонент вакцины, он может уже пользоваться бумажным документом установленного образца, который выдается лечебным учреждением, и он может пройти в те места, которые ограничены понятием зон, свободных от ковида. При этом такой режим (...) будет действовать до 15 декабря. После 15 декабря в зоны, свободные от COVID, смогут зайти только обладатели QR-кодов", — уточнил Креков.

В настоящее время исключения режима QR-кодов составят пункты переписи населения, имеющие отдельный вход, и пункты вакцинации в торговых центрах.

"Мы продумаем механизм, благодаря которому граждане не смогут зайти просто заявив, что они идут в пункт вакцинации, а сами отправятся по ТЦ. Это будет невозможно", — подчеркнул замгубернатора.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вводит правило о посещении общественных мест по сертификатам о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19. С 25 октября соответствующий QR-код стал обязательным для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ). Торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим предприятиям сферы услуг планировалось рекомендовать ввести вход с использованием QR-кода, начиная с 30 октября.