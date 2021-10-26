"МАПП "Люття" стал вторым пунктом пропуска в Карелии, через который иностранные граждане могут въехать в Россию по электронной визе. Напомню, в январе этого года использование электронных виз стало возможным на МАПП "Вяртсиля", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Распоряжение о вводе электронных виз на МАПП "Люття" подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Оба пункта, отметил Парфенчиков, технически полностью готовы к работе в новой системе.

"Уверен, что после снятия противоэпидемических ограничений нововведения оценят не только наши соседи из Финляндии, но и жители других государств", — пишет Парфенчиков.

По его словам, следующий шаг — включение в перечень самого северного карельского пункта пропуска "Суоперя" в Лоухском районе.

МАПП "Люття" находится в 35 км от города Костомукша, а "Вяртсиля" — в Сортавальском районе республики. Самый крупный многосторонний автомобильный пункт пропуска в Карелии расположен в 65 км от Сортавалы.